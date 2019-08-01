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    Жизнь

    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке

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    Софи Тернер и Джо Джонас - Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
    Софи Тернер и Джо Джонас

    Так актриса Софи Тернер пытается пережить горе от потери питомца

    Британская актриса Софи Тернер, известная всему миру по роли Сансы Старк в «Игре престолов», сделала новую татуировку такую же, как и у ее мужа. Оба супруга запечатлели на теле мордочку их погибшей собаки Уолдо. Музыкант опубликовал снимок со своей татуировкой на личной странице в Инстаграме, актриса – в инста-сториc.

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    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
    Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке

    Питомец звездной пары погиб 24 июля во время прогулки по Нью-Йорку. Животное вырвалось из рук своей хозяйки и выбежало на дорогу, где попало под колеса автомобиля. Еще живого малыша доставили в клинику, но помочь ему не удалось. Тернер и Джонас так сильно скорбят о своим маленьком друге, что им даже потребовалась помощь психотерапевта. У них, кстати, осталась еще одна собака – породы аляскинский кли-кай.

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