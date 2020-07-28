Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые стала мамой



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24-летняя актриса Софи Тернер впервые стала мамой

Журналистам удалось выяснить пол и имя ребенка

Звезда сериала «Игра престолов», 24-летняя актриса Софи Тернер, родила еще на прошлой неделе, но хотела сохранить это втайне, чтобы насладиться новым этапом в жизни. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. «Софи и Джо рады сообщить о рождении их первенца», - сообщили представители актеров.

Журналистам удалось выяснить пол и имя ребенка. Супруги стали родителями девочки, которую назвали Уиллой, сообщает TMZ.

«Софи и Джо счастливы стать родителями и наслаждаются процессом подготовки к рождению малыша. Они также стараются быть активными: гуляют и занимаются хайкингом», - заявляли ранее друзья пары.

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.