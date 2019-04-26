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    Жизнь

    Звезда «Игры престолов» стала лицом благотворительной программы принца Уильяма

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    Фото: imdb - Звезда «Игры престолов» стала лицом благотворительной программы принца Уильяма
    Фото: imdb

    Герцог Кембриджский отметил, что сейчас дети испытывают давление и стресс из-за слишком быстрого темпа жизни и соцсетей, которые давят на психику

    В 2017 году принц Уильям стал учредителем благотворительной программы SkillForce, направленной на психологическую помощь детям и поддержку их самооценки. Дела у этого направления шли хорошо, а теперь герцог Кембриджский еще и выбрал идеального амбассадора для своей организации. Такая честь выпала 16-летней Белле Рамси, известной по роли леди Лианны Мормонт в «Игре престолов».

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    Звезда «Игры престолов» стала лицом благотворительной программы принца Уильяма
    Звезда «Игры престолов» стала лицом благотворительной программы принца Уильяма
    Звезда «Игры престолов» стала лицом благотворительной программы принца Уильяма
    Звезда «Игры престолов» стала лицом благотворительной программы принца Уильяма
    Звезда «Игры престолов» стала лицом благотворительной программы принца Уильяма
    Фото: imdb

    «Мне повезло присоединиться к команде SkillForce и премии принца Уильяма, я действительно разделяю их взгляды. Я с удовольствием буду участвовать в благородном деле, которым они заняты, чтобы помочь каждому нуждающемуся ребенку. Особенно приятно, что эта благотворительная программа берет начало в Восточном Мидленде, на моей родине. С храбростью и верой в себя мы сможем победить», – считает юная актриса.

    Принц Уильям также отметил, что сейчас детям как никогда нужна поддержка, потому что предшествующие поколения не испытывали такого давления и стресса из-за слишком быстрого темпа жизни и соцсетей, которые давят на психику:

    «Детей нужно с раннего возраста учить, как справиться с этими проблемами, вооружить их средствами для поддержки уверенности в себе, чтобы они выросли счастливыми людьми со здоровой психикой и смогли преуспеть в жизни. Ни один ребенок не должен чувствовать себя неудачником, но, к несчастью, это встречается очень часто».

     

    дети Принц Уильям актриса
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