Звезда «Игры престолов» стала лицом благотворительной программы принца Уильяма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Герцог Кембриджский отметил, что сейчас дети испытывают давление и стресс из-за слишком быстрого темпа жизни и соцсетей, которые давят на психику

В 2017 году принц Уильям стал учредителем благотворительной программы SkillForce, направленной на психологическую помощь детям и поддержку их самооценки. Дела у этого направления шли хорошо, а теперь герцог Кембриджский еще и выбрал идеального амбассадора для своей организации. Такая честь выпала 16-летней Белле Рамси, известной по роли леди Лианны Мормонт в «Игре престолов».

«Мне повезло присоединиться к команде SkillForce и премии принца Уильяма, я действительно разделяю их взгляды. Я с удовольствием буду участвовать в благородном деле, которым они заняты, чтобы помочь каждому нуждающемуся ребенку. Особенно приятно, что эта благотворительная программа берет начало в Восточном Мидленде, на моей родине. С храбростью и верой в себя мы сможем победить», – считает юная актриса.

Принц Уильям также отметил, что сейчас детям как никогда нужна поддержка, потому что предшествующие поколения не испытывали такого давления и стресса из-за слишком быстрого темпа жизни и соцсетей, которые давят на психику:

«Детей нужно с раннего возраста учить, как справиться с этими проблемами, вооружить их средствами для поддержки уверенности в себе, чтобы они выросли счастливыми людьми со здоровой психикой и смогли преуспеть в жизни. Ни один ребенок не должен чувствовать себя неудачником, но, к несчастью, это встречается очень часто».