  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Звезда «Игры престолов» вышла замуж в наряде от украинского бренда

    • Розсилка
    Звезда «Игры престолов» вышла замуж в наряде от украинского бренда

    Софи и Джо объявили о помолвке в октябре 2017 года

    Знаменитая актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в телесаге «Игра престолов», и музыкант Джо Джонас сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе. 

    Для свадьбы Софи Тернер выбрала шелковый белый комбинезон украинского бренда Bevza из осенне-зимней коллекции, который жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна Светлана Бевза презентовала в рамках нью-йоркской недели моды. Свой образ невеста дополнила мюли Loeffler Randall и фатой.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Звезда «Игры престолов» вышла замуж в наряде от украинского бренда
    Звезда «Игры престолов» вышла замуж в наряде от украинского бренда
    Звезда «Игры престолов» вышла замуж в наряде от украинского бренда

    Софи и Джо объявили о помолвке в октябре 2017 года и были решительно настроены сыграть свадьбу в этом году. В одном из своих интервью Джонас признавался, что устраивать пышное торжество довольно энергозатратно - несколько свадебных приемов, как у его брата Ника и Приянки Чопры, ребята не планировали. Осенью Джо вместе с братьями отправляется в гастрольный тур в честь воссоединения Jonas Brothers, поэтому время и место (и даже леденцы в форме колец, которые самые внимательные фанаты рассмотрели на видео вместо обычных украшений) выбраны ребятами идеально.

     Читайте также: Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)


     

     

    Джерело: Buro 24/7

    Игра престолов актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ