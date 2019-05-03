Звезда «Игры престолов» вышла замуж в наряде от украинского бренда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Софи и Джо объявили о помолвке в октябре 2017 года

Знаменитая актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в телесаге «Игра престолов», и музыкант Джо Джонас сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе.

Для свадьбы Софи Тернер выбрала шелковый белый комбинезон украинского бренда Bevza из осенне-зимней коллекции, который жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна Светлана Бевза презентовала в рамках нью-йоркской недели моды. Свой образ невеста дополнила мюли Loeffler Randall и фатой.

Софи и Джо объявили о помолвке в октябре 2017 года и были решительно настроены сыграть свадьбу в этом году. В одном из своих интервью Джонас признавался, что устраивать пышное торжество довольно энергозатратно - несколько свадебных приемов, как у его брата Ника и Приянки Чопры, ребята не планировали. Осенью Джо вместе с братьями отправляется в гастрольный тур в честь воссоединения Jonas Brothers, поэтому время и место (и даже леденцы в форме колец, которые самые внимательные фанаты рассмотрели на видео вместо обычных украшений) выбраны ребятами идеально.





Джерело: Buro 24/7