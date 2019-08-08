  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Звезда «Мачете» спас маленького ребенка из перевернувшегося авто

    • Розсилка
    <p>Дэнни Трехо</p> <p>instagram.com/officialdannytrejo/</p> - Звезда «Мачете» спас маленького ребенка из перевернувшегося авто

    Дэнни Трехо

    instagram.com/officialdannytrejo/

    Трехо уверен, что мальчик выжил именно потому, что находился в автокресле

    Актер Дэнни Трехо, широко известный по фильмам «Мачете», «От заката до рассвета», «Дети шпионов», стал героем в Лос-Анджелесе. Суровый мачо принял непосредственное участие в спасении маленького ребенка, который оказался в ловушке в перевернувшемся автомобиле.

    Актер сам подробно рассказал в Instagram, как происходило спасение малыша. По словам Трехо, машина перевернулась средь бела дня - на перекрестке. Он сразу бросился на помощь, внутри автомобиля оказались запертыми пожилая женщина и малыш.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Danny Trejo (@officialdannytrejo)

    Трехо разбил стекло и начал отстегивать ремень безопасности, но безуспешно, порвать его руками не представлялось возможным. Тут ему на помощь подоспела случайная прохожая, и вдвоем им удалось справиться с ремнем и вытащить малыша из машины.

     Читайте также: Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини

     

    дети актер Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ