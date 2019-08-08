Звезда «Мачете» спас маленького ребенка из перевернувшегося авто



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Дэнни Трехо instagram.com/officialdannytrejo/

Трехо уверен, что мальчик выжил именно потому, что находился в автокресле

Актер Дэнни Трехо, широко известный по фильмам «Мачете», «От заката до рассвета», «Дети шпионов», стал героем в Лос-Анджелесе. Суровый мачо принял непосредственное участие в спасении маленького ребенка, который оказался в ловушке в перевернувшемся автомобиле.

Актер сам подробно рассказал в Instagram, как происходило спасение малыша. По словам Трехо, машина перевернулась средь бела дня - на перекрестке. Он сразу бросился на помощь, внутри автомобиля оказались запертыми пожилая женщина и малыш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Danny Trejo (@officialdannytrejo) 7 Авг 2019 в 5:57 PDT

Трехо разбил стекло и начал отстегивать ремень безопасности, но безуспешно, порвать его руками не представлялось возможным. Тут ему на помощь подоспела случайная прохожая, и вдвоем им удалось справиться с ремнем и вытащить малыша из машины.

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