Звезда Marvel показала превосходное тело в купальнике



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Гвинет Пэлтроу

Актриса снялась в рекламе новой коллекции купальников своей ЗОЖ-компании

46-летняя Гвинет Пэлтроу – одна из самых известных последовательниц ЗОЖ и правильного питания. Актриса снялась в рекламной кампании новой коллекции купальников для своего проекта Goop На черно-белом снимке Гвинет, сидя на ступеньках и наслаждаясь солнцем, позирует в черном бикини и демонстрирует свою подтянутую и рельефную фигуру.

На фото отреагировали не только многочисленные поклонники актрисы, но и ее звездные коллеги. Так, от восторженных комментариев не удержались Кортни Кокс, Деми Мур, Эль Макферсон и Кортни Лав.

Кстати, несмотря на то что компания Пэлтроу довольно успешна (ее чистая прибыль за 11 лет существования оценивается в 250 миллионов долларов), ее нередко критиковали. К примеру, не так давно недовольство покупателей вызвали витамины для беременных The Mother Load, состав которых был отнюдь не безобидным, как говорилось на сайте.