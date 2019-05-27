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    Жизнь

    Звезда Marvel показала превосходное тело в купальнике

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    Гвинет Пэлтроу - Звезда Marvel показала превосходное тело в купальнике
    Гвинет Пэлтроу

    Актриса снялась в рекламе новой коллекции купальников своей ЗОЖ-компании

    46-летняя Гвинет Пэлтроу – одна из самых известных последовательниц ЗОЖ и правильного питания. Актриса снялась в рекламной кампании новой коллекции купальников для своего проекта Goop На черно-белом снимке Гвинет, сидя на ступеньках и наслаждаясь солнцем, позирует в черном бикини и демонстрирует свою подтянутую и рельефную фигуру.

    На фото отреагировали не только многочисленные поклонники актрисы, но и ее звездные коллеги. Так, от восторженных комментариев не удержались Кортни Кокс, Деми Мур, Эль Макферсон и Кортни Лав.

    Кстати, несмотря на то что компания Пэлтроу довольно успешна (ее чистая прибыль за 11 лет существования оценивается в 250 миллионов долларов), ее нередко критиковали. К примеру, не так давно недовольство покупателей вызвали витамины для беременных The Mother Load, состав которых был отнюдь не безобидным, как говорилось на сайте.

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