Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом



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Софи Тернер и Джо Джонас

Новоиспеченная миссис Джонас гордится новым статусом

На днях Знаменитая американская актриса Софи Тернер опубликовала в своем микроблоге видео, в котором, как бы ненароком показала в камеру свое роскошное обручальное кольцо, которое будто бы полностью состоит из бриллиантов.

«Что ж, у меня медовый месяц и я не слежу за новостями, но все равно узнала, что женская футбольная команда Великобритании проиграла на чемпионате мира. Это печально», – сказала Софи то и дело подставляя в камеру новое кольцо.

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