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    Жизнь

    Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом

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    Софи Тернер и Джо Джонас - Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом
    Софи Тернер и Джо Джонас

    Новоиспеченная миссис Джонас гордится новым статусом

    На днях Знаменитая американская актриса Софи Тернер опубликовала в своем микроблоге видео, в котором, как бы ненароком показала в камеру свое роскошное обручальное кольцо, которое будто бы полностью состоит из бриллиантов.

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    Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом
    Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом
    Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом
    Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом
    Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом
    Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом
    Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом
    Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом
    Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом
    Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом
    Звезда сериала «Игра престолов» засветила кольцо с огромным бриллиантом

    «Что ж, у меня медовый месяц и я не слежу за новостями, но все равно узнала, что женская футбольная команда Великобритании проиграла на чемпионате мира. Это печально», – сказала Софи то и дело подставляя в камеру новое кольцо.

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    Игра престолов актриса
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