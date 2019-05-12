Звезда сериала «Твин Пикс» умерла от рака



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Фото: imdb

Актриса была обладательницей «Золотого глобуса»

Знаменитая Норма Дженнингз из самого загадочного и жуткого вымышленного города Твин-Пикс ушла из жизни. Актриса Пегги Липтон, сыгравшая владелицу закусочной в культовом сериале Дэвида Линча, умерла в возрасте 72 лет. Последние годы жизни она боролась с раком. О кончине актрисы сообщила ее дочь - известная голливудская актриса Рашида Джонс.

Пегги Липтон была обладательницей «Золотого глобуса» - за роль Джули Барнс в сериале «Отряд «Стиляги», однако мировую известность Пегги обрела благодаря сериалу «Твин Пикс».