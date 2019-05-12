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    Жизнь

    Звезда сериала «Твин Пикс» умерла от рака

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    Фото: imdb - Звезда сериала «Твин Пикс» умерла от рака
    Фото: imdb

    Актриса была обладательницей «Золотого глобуса»

    Знаменитая Норма Дженнингз из самого загадочного и жуткого вымышленного города Твин-Пикс ушла из жизни. Актриса Пегги Липтон, сыгравшая владелицу закусочной в культовом сериале Дэвида Линча, умерла в возрасте 72 лет. Последние годы жизни она боролась с раком. О кончине актрисы сообщила ее дочь - известная голливудская актриса Рашида Джонс.

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    Звезда сериала «Твин Пикс» умерла от рака
    Звезда сериала «Твин Пикс» умерла от рака
    Звезда сериала «Твин Пикс» умерла от рака
    Звезда сериала «Твин Пикс» умерла от рака
    Звезда сериала «Твин Пикс» умерла от рака
    Звезда сериала «Твин Пикс» умерла от рака
    Фото: imdb

    Пегги Липтон была обладательницей «Золотого глобуса» - за роль Джули Барнс в сериале «Отряд «Стиляги», однако мировую известность Пегги обрела благодаря сериалу «Твин Пикс».

     

    актриса умер
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