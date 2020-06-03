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    Жизнь

    Звезда «Сумерек» умер из-за передозировки наркотиками

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    13 мая Бойса и его избранницу Натали обнаружили мертвыми в Лас-Вегасе - Звезда «Сумерек» умер из-за передозировки наркотиками
    13 мая Бойса и его избранницу Натали обнаружили мертвыми в Лас-Вегасе

    Бойс известен по роли Тайлера Кроули, ученика средней школы Форкса, в первом фильме «Сумерки»

    Причиной смерти звезды «Сумерек» Грегори Тайри Бойса оказались наркотики. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

    Коронер в Лас-Вегасе Джон Фуденберг рассказал, что 30-летний актер и его 27-летняя девушка скончались из-за передозировки. Уточняется, что пара отравилась кокаином и фентанилом.

    Полиция обнаружила тела Бойса и его возлюбленной в их собственной квартире в Лас-Вегасе 13 мая. У актера осталась 10-летняя дочь Алайя.

    Бойс известен по роли Тайлера Кроули, ученика средней школы Форкса, в первом фильме «Сумерки». Его персонаж чуть не сбил на автомобиле главную героиню Беллу (Кристен Стюарт) в тот момент, когда Эдвард (Роберт Паттинсон) остановил машину рукой, укрепив подозрение Беллы, что он вампир.

    В 2018 году он также сыграл роль Ковбоя в короткометражном фильме «Апокалипсис». Судя по сообщению его матери Лизы Вэйн в Facebook, Бойс готовился к открытию собственного ресторана.

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