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    Что Даша Астафьева сделала после расставания с женихом? (фото)

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    Что Даша Астафьева сделала после расставания с женихом? (фото)
    Фото из открытых источников

    Девушка была в отношениях с Артемом Кимом около пяти лет, который вскоре стал женихом

    Известная певица и модель Даша Астафьева сделала трогательную фотосессию в чёрно-белых тонах, которые украшает трогательная подпись: «Ты можешь быть у неё не первым, и не единственным… А можешь и не быть. Главное, чтобы она улыбалась», написала Даша.

    Фотосессия Даши Астафьевой. Фото da_astafieva

    Фотосессия Даши Астафьевой. Фото da_astafieva


    Об расставании Астафьевой стала известно после участия певицы в одной из программ ведущим которой является Павел Дурнев. Девушка была в отношениях с Артемом Кимом около пяти лет, который вскоре стал женихом.

    Даша стала известной благодаря участию в группе «Nikita», вместе с ней на сцене выступала Юлия Кавтарадзе.

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    Теги: знаменитости модель певица шоу-бизнес
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    Что Даша Астафьева сделала после расставания с женихом? (фото)