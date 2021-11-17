Что Даша Астафьева сделала после расставания с женихом? (фото)

Известная певица и модель Даша Астафьева сделала трогательную фотосессию в чёрно-белых тонах, которые украшает трогательная подпись: «Ты можешь быть у неё не первым, и не единственным… А можешь и не быть. Главное, чтобы она улыбалась», – написала Даша.

Фотосессия Даши Астафьевой. Фото da_astafieva



Об расставании Астафьевой стала известно после участия певицы в одной из программ ведущим которой является Павел Дурнев. Девушка была в отношениях с Артемом Кимом около пяти лет, который вскоре стал женихом.



Даша стала известной благодаря участию в группе «Nikita», вместе с ней на сцене выступала Юлия Кавтарадзе.

Читайте также: Даша Астафьева устроила чувственную фотосессию в спальне