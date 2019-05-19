11 миллионов американцев собираются пропустить работу в день финала «Игры престолов»



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Финальная серия выйдет 19 мая

По результатам исследования компании Harris и центра Workforce Institute at Kronos, около 10,7 миллиона жителей США собираются пропустить работу, чтобы посмотреть финал сериала «Игра престолов».

По оценкам экспертов, эту серию посмотрят 34% совершеннолетних работающих американцев. Больше 27 миллионов участников опроса признались, что в связи с этим будут менее продуктивны на работе или вообще не придут. Точно взять отгул планируют 10,7 миллиона человек, а около 3 миллионов думают, что опоздают.

20,4 миллиона американцев заявили, что в последнее время их эффективность на работе снизилась именно из-за последнего сезона «Игры престолов». Так, например, 4,4 миллиона респондентов признались, что уже пропускали работу только из-за того, чтобы пересмотреть старые серии шоу. Кроме того, 35,8 миллиона отметили, что в среднем тратят один час рабочего времени на обсуждение сериала или для того, чтобы прочитать о нем информацию.

Авторы исследования также выяснили, кого из персонажей «Игры престолов» американские зрители хотели бы видеть в качестве своего начальника. Большинство (28%) назвали Джона Сноу. 12% участников опроса хотели бы работать на Тириона Ланнистера, 9% респондентов выбрали Дейенерис Таргариен.

Джерело: Esquire