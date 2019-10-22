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    Шоу-биз

    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки

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    <p>Кайя Гербер</p> <p>Фото: instagram.com/kaiagerber</p> - 18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки

    Кайя Гербер

    Фото: instagram.com/kaiagerber

    Звезда побаловала поклонников новыми чувственными снимками.

    18-летняя супермодель Кайя Гербер без одежды позировала в своей гардеробной. Красотка сделала селфи на фоне вешалок и полок с множеством одежды и обуви. Однако запечатлеть себя звезда мировых подиумов решила без одежды.

    Кайя прикрыла тело руками, а ее шею украсили несколько золотых цепочек с кулонами. Модель сделала лаконичную укладку и нанесла легкий макияж. Гербер показала яркий голубой маникюр.

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    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для чувственной съемки

    Вместо подписи девушка оставила под фото эмодзи-привидение, а ее поклонники, напротив, не стали сдерживать эмоций: «О, детка», «Прекрасная Кайя», «Горячая красотка», «Огонь!», – написали фолловеры в Instagram.

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    модель селфи
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