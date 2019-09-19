18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кайя Гербер

В Италии стартовала Неделя моды

18-летняя Кайя Гербер приняла участие в открытии шоу итальянского люксового бренда Alberta Feretti. Для выхода на подиум в Милане дочь Синди Кроуфорд надела эффектное полупрозрачное платье.

Оригинальный наряд в пол из прозрачной ткани в классическом черном цвете дополнен изящной плиссировкой, напоминающей оперение. Свободный крой в сочетании с элегантной фактурой подчеркнул стройную фигуру модели и расставил пикантные акценты в районе груди и бедер.

Читайте также: Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности