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    Шоу-биз

    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане

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    Кайя Гербер&nbsp; - 18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    Кайя Гербер 

    В Италии стартовала Неделя моды

    18-летняя Кайя Гербер приняла участие в открытии шоу итальянского люксового бренда Alberta Feretti. Для выхода на подиум в Милане дочь Синди Кроуфорд надела эффектное полупрозрачное платье.

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    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в прозрачном платье открыла показ в Милане

    Оригинальный наряд в пол из прозрачной ткани в классическом черном цвете дополнен изящной плиссировкой, напоминающей оперение. Свободный крой в сочетании с элегантной фактурой подчеркнул стройную фигуру модели и расставил пикантные акценты в районе груди и бедер.

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