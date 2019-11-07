29-летняя звезда «Гарри Поттера» стала женой наследника империи Playboy (фото)



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Наследник «империи разврата» предпочел тихое домашнее празднование бракосочетания

Мужем 29-летней кинозвезды стал Купер Хефнер – сын создателя культового журнала Playboy

Английская актриса Скарлетт Бирн, известная благодаря роли в фильмах о Гарри Поттере, объявила о своем бракосочетании.

Свадебная церемония состоялась в городе Окснард, Калифорния. Влюбленные не стали устраивать пышное торжество. Молодожены просто расписались и сделали несколько фотографий.

Жених выбрал скромный черный костюм классического кроя. Невеста предстала в белом платье в пол. Скарлетт собрала волосы в пучок. Ее макияж также был довольно сдержанным и легким.

Зарубежные таблоиды ждали от одного из четверых детей покойного миллиардера и ловеласа Хью Хефнера настоящего эпатажа. Однако наследник «империи разврата» предпочел тихое домашнее празднование бракосочетания.

«Скарлетт и я узаконили наши отношения. Теперь мы оба станем счастливее. Выпьем же за жизнь, полную любви и приключений, миссис Хефнер. Я очень люблю тебя и с нетерпением жду планирования наших свадебных торжеств в ближайшие месяцы. Я люблю тебя, Скарлетт», – написал Купер.

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