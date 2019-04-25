43-летняя Шарлиз Терон в игривом мини похвасталась стройными ножками на премьере фильма



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Шарлиз Терон

Кинозвезда прилетела в Париж на премьеру фильма, где ее партнером стал Сет Роген

Недавно известная голливудская актриса Шарлиз Терон снялась в комедии «Та еще парочка». Премьера фильма, на которую прилетела звезда, состоялась в Париже.

Для появления на красной дорожке Шарлиз выбрала платье от Christian Dior, которое поклонники актрисы окрестили «игривым». Его верх напоминает вариацию на тему рыцарских доспехов. Игривости наряду придали рукава «фонариком» и мини-юбка в складку, открывавшая роскошные ноги.

Напомним, что фильм «Та еще парочка» повествует о журналисте Фреде Фларски, который с детства влюблен в свою няню Шарлотту Филд. Впоследствии она становится одной из влиятельнейших женщин в мире, а ее бывший воспитанник наконец решается сделать первый шаг к отношениям.



