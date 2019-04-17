43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram/ giovannaantonelli

Бразильская актриса не постеснялась продемонстрировать свою природную красоту

Исполнительница главной роли в легенданом сериале «Клон» Джованна Антонелли продолжает играть в кино. В прошлом году вышла очередная картина с ее участием «Второе солнце». Девушке уже исполнилось 43 года, но она совершенно не изменилась с тех пор, как сыграла Жади.

На днях актриса опубликовала в соцсети новое фото. Она предстала в кадре без косметики. Снимок был сделан в самолете. По всей видимости, Антонелли решила дать своей коже отдохнуть во время перелета.

«Я всегда делаю то, что не могу сделать, чтобы научиться это делать!» - написала звезда.

За плечами Антонелли также два непродолжительных брака. Но свою любовь она все же встретила. В 2009 году у нее закрутился роман с режиссером Леонарду Ногейра. Уже через год девушка родила ему дочерей Антонию и Софию. Похоже, что в замужестве актриса разочаровалась, так как до сих пор не узаконила свои отношения с Леонардо.