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    Шоу-биз

    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа

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    instagram/ giovannaantonelli - 43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    instagram/ giovannaantonelli

    Бразильская актриса не постеснялась продемонстрировать свою природную красоту

    Исполнительница главной роли в легенданом сериале «Клон» Джованна Антонелли продолжает играть в кино. В прошлом году вышла очередная картина с ее участием «Второе солнце». Девушке уже исполнилось 43 года, но она совершенно не изменилась с тех пор, как сыграла Жади.

    На днях актриса опубликовала в соцсети новое фото. Она предстала в кадре без косметики. Снимок был сделан в самолете. По всей видимости, Антонелли решила дать своей коже отдохнуть во время перелета.

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    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    43-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли поделилась фото без макияжа
    instagram/ giovannaantonelli

    «Я всегда делаю то, что не могу сделать, чтобы научиться это делать!» - написала звезда.

    За плечами Антонелли также два непродолжительных брака. Но свою любовь она все же встретила. В 2009 году у нее закрутился роман с режиссером Леонарду Ногейра. Уже через год девушка родила ему дочерей Антонию и Софию. Похоже, что в замужестве актриса разочаровалась, так как до сих пор не узаконила свои отношения с Леонардо.

     

    кино актриса
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