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    Шоу-биз

    $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»

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    Фото: imdb - $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»
    Фото: imdb

    Страшно представить, сколько актриса заработала за весь сериал

    «Игра престолов» - самый популярный сериал в мире. И те, кто в нем снимаются, за свою работу получают немалые деньги.

    Так, на днях в Сети появилась информация о том, что Лена Хиди, которая сыграла в «Игре» Серсею Ланнистер, в последнем сезоне появлялась на экране всего 25 минут. И за них она получила $1,2 миллиона долларов. То есть за минуту съемок актриса зарабатывала $48 тысяч. И это не считая вырезанных сцен и повторных дублей.

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    $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»
    $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»
    $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»
    $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»
    $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»
    $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»
    $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»
    $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»
    $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»
    $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»
    $48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»
    Фото: imdb

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