$48 тысяч за минуту: стало известно, сколько Серсея заработала в финальном сезоне «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Страшно представить, сколько актриса заработала за весь сериал

«Игра престолов» - самый популярный сериал в мире. И те, кто в нем снимаются, за свою работу получают немалые деньги.

Так, на днях в Сети появилась информация о том, что Лена Хиди, которая сыграла в «Игре» Серсею Ланнистер, в последнем сезоне появлялась на экране всего 25 минут. И за них она получила $1,2 миллиона долларов. То есть за минуту съемок актриса зарабатывала $48 тысяч. И это не считая вырезанных сцен и повторных дублей.