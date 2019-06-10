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    Шоу-биз

    49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальное тело в откровенной фотосессии

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    <p>Наоми Кэмпбелл&nbsp;</p> <p>instagram.com/themegaagency/</p> - 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальное тело в откровенной фотосессии

    Наоми Кэмпбелл 

    instagram.com/themegaagency/

    Супермодель по-прежнему может похвастаться стройной и соблазнительной фигурой

    49-летняя Кэмпбелл является обладательницей стройной фигуры, которой могут позавидовать многие молодые девушки.В доказательство этих слов модель приняла участие в откровенной фотосъемке для июльского номера британской версии журнала Vogue.

    Кадры «горячей» фотосессии уже появились на фанатских страницах, посвященных Наоми, в Instagram.

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    49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальное тело в откровенной фотосессии
    49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальное тело в откровенной фотосессии
    49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальное тело в откровенной фотосессии
    49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальное тело в откровенной фотосессии
    49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальное тело в откровенной фотосессии
    49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальное тело в откровенной фотосессии
    49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальное тело в откровенной фотосессии
    49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальное тело в откровенной фотосессии
    49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальное тело в откровенной фотосессии
    instagram.com/themegaagency/

    Для фотосъемки, автором которой стал знаменитый фотограф Джейми Хоуксворт, стилисты подобрали для супермодели пестрые купальники и футболки. На одном из снимков звезда мировых подиумов даже позировала топлес.

     

     

    знаменитости модель шоу-бизнес
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