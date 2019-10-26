50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

На празднике ожидается пять сотен гостей

Дженнифер Лопес готовится к свадьбе со своим женихом Алексом Родригесом и, кажется, не собирается экономить на торжестве. Ранее в своих интервью Лопес признавалась, что считает свой четвертый брак последним.

Как сообщает портал Globe со ссылкой на источник, близкий к паре, свадьба будет поистине грандиозной. Гостей ожидает небывалое шоу со спецэффектами и выступлениями топовых звезд шоу-бизнеса, а также море цветов.

На празднике ожидается пять сотен гостей, и угощать их будущие молодожены планируют по высшему разряду. Будут приглашены лучшие повара, которые приготовят изысканные деликатесы. Один только свадебный торт с украшением из живых цветов будет высотой в десять ярусов (возможно, в него посадят невесту?) и обойдется в кругленькую сумму.