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    Шоу-биз

    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - 50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    На празднике ожидается пять сотен гостей

    Дженнифер Лопес готовится к свадьбе со своим женихом Алексом Родригесом и, кажется, не собирается экономить на торжестве. Ранее в своих интервью Лопес признавалась, что считает свой четвертый брак последним.

    Как сообщает портал Globe со ссылкой на источник, близкий к паре, свадьба будет поистине грандиозной. Гостей ожидает небывалое шоу со спецэффектами и выступлениями топовых звезд шоу-бизнеса, а также море цветов.

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    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов
    50-летняя Дженнифер Лопес потратит на свадьбу более $3 миллионов

    На празднике ожидается пять сотен гостей, и угощать их будущие молодожены планируют по высшему разряду. Будут приглашены лучшие повара, которые приготовят изысканные деликатесы. Один только свадебный торт с украшением из живых цветов будет высотой в десять ярусов (возможно, в него посадят невесту?) и обойдется в кругленькую сумму.

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