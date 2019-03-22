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    Шоу-биз

    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе

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    Ким Кардашьян - 50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    Ким Кардашьян

    Светская львица порадовала стильным луком

    Вчера 38-летняя Ким Кардашьян решила провести время в компании старшей сестры 39-летней Кортни и их 63-летней мамы Крис Дженнер. Папарацци подловили звезду в тот момент, когда она подъехала к одному из ресторанов в Западном Голливуде.

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    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе
    50 оттенков серого: Ким Кардашьян заметили на прогулке в Лос-Анджелесе

    Для встречи с родными Ким подобрала комфортный образ в спортивном стиле. Ким, в гардеробе которой немало обтягивающих нарядов, на этот раз выбрала легинсы и топ, а также меховую куртку (видимо, прохладная погода пока не спешит покидать Калифорнию). При этом вчера телезвезда решила придерживаться не броской цветовой гаммы, а выбрала одежду спокойного серого цвета. Дополнила свой образ супруга Канье Уэста кожаными кроссовками с белыми вставками.

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    Встреча эта была не столько семейной, сколько деловой - Ким, Кортни и Крис снимали очередную серию своего реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и прервались на короткий обед.

    Напомним, что скоро в жизни Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста произойдут большие перемены - они станут родителями в четвертый раз. Ребенка паре, как и их дочь Чикаго, которая появилась на свет минувшей зимой, родит суррогатная мать (кстати, уже известен пол ребенка, у пары родится сын).

     

    мода и красота Кардашьян как быть модным
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