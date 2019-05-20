51-летняя Памела Андерсон с молодым любовником появилась на мероприятии в Париже



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Памела Андерсон Фото: Instagram

Кинозвезда порадовала стильным выходом в свет

51-летняя Памела Андерсон появилась вместе со своим возлюбленным Адилем Рами на церемонии вручения премии UNFP Trophy в Париже, на которой ежегодно награждают лучших футболистов первой лиги Франции минувшего сезона.

Влюбленные очень редко выходят вместе в свет, но вчера они не просто прошлись по красной ковровой дорожке, но затем еще и позировали фотографам и даже целовались.

Вместе Адиль Рами и Памела Андерсон уже около двух лет, однако в их отношениях не так давно случился разрыв. Что именно стало его причиной, точно неизвестно: то ли футболист настаивал на свадьбе, в то время как модель пока не была готова к замужеству, то ли Памела считала, что из-за нее бойфренд недостаточно времени уделяет своим детям (у Рами есть двое двухлетних сыновей Зейн и Мэди от бывшей девушки), поэтому и решила с ним порвать.



