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    Шоу-биз

    51-летняя Памела Андерсон с молодым любовником появилась на мероприятии в Париже

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    <p>Памела Андерсон&nbsp;</p> <p>Фото: Instagram</p> - 51-летняя Памела Андерсон с молодым любовником появилась на мероприятии в Париже

    Памела Андерсон 

    Фото: Instagram

    Кинозвезда порадовала стильным выходом в свет

    51-летняя Памела Андерсон появилась вместе со своим возлюбленным Адилем Рами на церемонии вручения премии UNFP Trophy в Париже, на которой ежегодно награждают лучших футболистов первой лиги Франции минувшего сезона.

    Влюбленные очень редко выходят вместе в свет, но вчера они не просто прошлись по красной ковровой дорожке, но затем еще и позировали фотографам и даже целовались.

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    51-летняя Памела Андерсон с молодым любовником появилась на мероприятии в Париже
    51-летняя Памела Андерсон с молодым любовником появилась на мероприятии в Париже
    51-летняя Памела Андерсон с молодым любовником появилась на мероприятии в Париже
    51-летняя Памела Андерсон с молодым любовником появилась на мероприятии в Париже
    51-летняя Памела Андерсон с молодым любовником появилась на мероприятии в Париже
    Фото: Instagram

    Вместе Адиль Рами и Памела Андерсон уже около двух лет, однако в их отношениях не так давно случился разрыв. Что именно стало его причиной, точно неизвестно: то ли футболист настаивал на свадьбе, в то время как модель пока не была готова к замужеству, то ли Памела считала, что из-за нее бойфренд недостаточно времени уделяет своим детям (у Рами есть двое двухлетних сыновей Зейн и Мэди от бывшей девушки), поэтому и решила с ним порвать.

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