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    52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)

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    Певица Дженнифер Энистон - 52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)
    Певица Дженнифер Энистон
    instagram.com/jenniferaniston/

    Актриса не пьет алкогольные коктейли

    Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла свой способ поддерживать стройную фигуру. Об этом сообщает Daily Mail.

    52-летняя знаменитость объяснила, что старается придерживаться правильного питания. Однако в периоды, когда ей приходится сталкиваться со стрессом, звезда позволяет себе немного вредной пищи. «Я хорошо натренировала силу воли. Когда я нервничаю, я не отказываю себе в чипсах или шоколадных драже. Секрет заключается в том, что я позволяю себе только один кусок чего-либо, будь то конфета или один картофельный чипс. Нужно научиться себя ограничивать», — объяснила Энистон.

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    52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)
    52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)
    52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)
    52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)
    52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)
    52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)
    52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)
    52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)
    52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)
    52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)
    instagram.com/jenniferaniston/

    Помимо этого, актриса не пьет алкогольные коктейли. Она заверила, что пьет только чистые напитки без сахара и не больше трех бокалов за вечер. «Когда официант спрашивает, хочу ли я добавить в стакан немного клюквы, специй, кокосового сиропа или какую-либо другую добавку, я всегда отказываюсь, потому что чем вкуснее напиток, тем больше хочется выпить», — сказала звезда.

    Также Энистон упомянула, что занимается пилатесом и круговыми кардио-тренировками, такими как бег и прыжки на батуте.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла феномен своей стройности (фото)