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    Муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком (фото)

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    Принцесса Евгения вместе с мужем - Муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком (фото)
    Принцесса Евгения вместе с мужем

    Пользователи решили, что парень позволил себе лишнего и должен быть готов ответить за свой поступок

    35-летнему Джеку Бруксбэнку, видимо, предстоит непростой разговор по возвращении домой. Пока его супруга — внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения — остается в Виндзоре, ухаживая за их пятимесячным сыном, парень проводит время в обществе моделей.

    Джек отправился на Капри как представитель одного из спонсоров благотворительного гала-концерта Unicef и решил немного развлечься. Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    В соцсетях поведение Бруксбэнка резко осудили. Пользователи предположили, что члены королевской семьи тоже будут возмущены выходкой супруга Евгении. Напомним, что внучка Елизаветы II вышла замуж за Джека, бывшего официанта, торговца вином и управляющего лондонским ночным клубом, в 2018 году. 9 февраля в Портлендской больнице Лондона у пары родился сын.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

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    Теги: знаменитости курьез
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    Муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком (фото)