52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни



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Хэлли Берри

«Девушка Бонда» рассказала о съемках в фильме с Киану Ривзом

Холли Берри приняла участие в кино-мероприятии CinemaCon, где пообщалась с журналистами и поделилась своими впечатлениями о съемках в блокбастере «Джон Уик 3». 52-летняя актриса призналась, что работа над проектом позволила ей достичь своей лучшей в жизни формы.

«Режиссер Чад Стахелски дал мне возможность привести себя в лучшую форму в моей жизни, поэтому почему бы это не продемонстрировать?», - отметила звезда, показывая свои снимки в соцсети.

«Эти ребята надо мной потрудились. Я никогда в жизни не тренировалась так упорно для небольшой роли в этом фильме», - добавила она.

«Я никогда не была в лучшей форме во всех смыслах - физически и умственно. Это все благодаря тому, что я работала с самыми лучшими из лучших», - заявила актриса, которой не привыкать играть знойных подружек - достаточно вспомнить ее роль «девушки Бонда».

Берри присоединилась к актерскому составу фильма лишь в его третьей части, где она играет Софи - ассистентку героя Киану Ривза Джона Уика.