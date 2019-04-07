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    Шоу-биз

    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни

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    Хэлли Берри - 52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    Хэлли Берри

    «Девушка Бонда» рассказала о съемках в фильме с Киану Ривзом

    Холли Берри приняла участие в кино-мероприятии CinemaCon, где пообщалась с журналистами и поделилась своими впечатлениями о съемках в блокбастере «Джон Уик 3». 52-летняя актриса призналась, что работа над проектом позволила ей достичь своей лучшей в жизни формы.

    «Режиссер Чад Стахелски дал мне возможность привести себя в лучшую форму в моей жизни, поэтому почему бы это не продемонстрировать?», - отметила звезда, показывая свои снимки в соцсети.

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    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни
    52-летняя Хэлли Берри считает, что достигла лучшей формы в своей жизни

    «Эти ребята надо мной потрудились. Я никогда в жизни не тренировалась так упорно для небольшой роли в этом фильме», - добавила она.

    «Я никогда не была в лучшей форме во всех смыслах - физически и умственно. Это все благодаря тому, что я работала с самыми лучшими из лучших», - заявила актриса, которой не привыкать играть знойных подружек - достаточно вспомнить ее роль «девушки Бонда».

    Берри присоединилась к актерскому составу фильма лишь в его третьей части, где она играет Софи - ассистентку героя Киану Ривза Джона Уика.

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