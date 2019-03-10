53-летняя Синди Кроуфорд похвасталась идеальной фигурой в рубашке своего мужа



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Синди Кроуфорд

Легендарная супермодель не упустила возможности устроить фотосессию и похвастаться стройными ногами

Американская топ-модель Синди Кроуфорд реже появляется на светских мероприятиях и на обложках журналов, но стоит отметить, что в 53 года модель выглядит ничуть не хуже более молодых коллег. На днях она заглянула в гардеробную своего супруга и нашла там единственную цветную рубашку. Синди облачилась в нее и сделала редкий снимок в гардеробной Рэнди, который опубликовала в соцсети.

В кадре модель без укладки и макияжа позирует на фоне аккуратно сложенных на полках вещей и развешанных по цвету рубашек. Судя по снимку, муж Кроуфорд отдает предпочтение нарядам белых, черных и серых тонов. Также на полках можно увидеть массивные ботинки и кроссовки. Лишь одна стопка футболок привлекает внимание за счет своей пестроты.

Добавим, что в обычной жизни Гербера часто можно увидеть в джинсах и футболке, а вот на деловые встречи и светские мероприятия он уже облачается в костюм и рубашку. Поклонники были рады увидеть Синди в домашней обстановке. При этом многие не стали скрывать, что завидуют роскошной гардеробной ее мужа. Они предположили, что сама модель под свои наряды точно отвела комнату побольше. За годы работы в модельной сфере у Кроуфорд скопилось много брендовой одежды, которая до сих пор ей впору.



