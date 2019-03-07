54-летняя Моника Беллуччи впервые вышла в свет с новым бойфрендом



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Моника Беллуччи

В числе других звезд актриса появилась на показе последней модной коллекции скончавшегося Карла Лагерфельда

На днях 54-летняя Белуччи впервые появилась со своим бойфрендом на светском мероприятии – показе последней модной коллекции Карла Лагерфельда. Для презентации Chanel, которая прошла в парижском Гран-Пале, артистка выбрала элегантный наряд – твидовое пальто и широкие черные брюки, которые она дополнила темными очками и сумочкой с золотой застежкой. Длинноволосый избранник звезды был одет в экстравагантно-мешковатый костюм и белую рубашку с небрежно расстегнутым воротом.

Декорации показа оказались по-настоящему грандиозными. Гости шоу, в числе которых оказались Наоми Кэмпбелл, Клаудиа Шиффер, Пенелопа Крус, актриса и модель Клеманс Поэзи и другие, заняли свои места в зале, оформленном под горную альпийскую деревню. А модели, демонстрировавшие длинные пальто и многослойные наряды из светлых тканей и перьев, дефилировали перед публикой по искусственному снегу.

Напомним Белуччи и Кассель расстались в 2013 году. Экс-супруг артистки также состоит в отношениях и даже браке с молодой партнершей – 21-летней моделью Тиной Кунаки, которая недавно родила от актера ребенка. У экс-супругов есть также две общих дочки – Дева и Леона.