61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз



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Алек Болдуин с женой

Жена голливудского актера объявила о беременности после недавнего выкидыша

Семья 61-летнего Алека Болдуина и его 35-летней жены Хиларии разрастается. Супруга актера объявила в Instagram о беременности. Через несколько месяцев у пары должен родиться пятый общий ребенок (для ее мужа малыш станет шестым, так как у Алека есть еще дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер).

Хилария разместила в соцсети видео, показав сердцебиение плода, и рассказала, что первые недели беременности чувствовала себя плохо из-за токсикоза.

«Еще очень рано... Но мы узнали, что внутри меня растет маленький человек. Звук его сердца делает меня самой счастливой женщиной, особенно после потери, которую мы пережили весной» – написала Хилария.

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