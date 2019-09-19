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    Шоу-биз

    61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз

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    Алек Болдуин с женой - 61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
    Алек Болдуин с женой

    Жена голливудского актера объявила о беременности после недавнего выкидыша

    Семья 61-летнего Алека Болдуина и его 35-летней жены Хиларии разрастается. Супруга актера объявила в Instagram о беременности. Через несколько месяцев у пары должен родиться пятый общий ребенок (для ее мужа малыш станет шестым, так как у Алека есть еще дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер).

    Хилария разместила в соцсети видео, показав сердцебиение плода, и рассказала, что первые недели беременности чувствовала себя плохо из-за токсикоза.

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    61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
    61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
    61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
    61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз

    «Еще очень рано... Но мы узнали, что внутри меня растет маленький человек. Звук его сердца делает меня самой счастливой женщиной, особенно после потери, которую мы пережили весной» – написала Хилария.

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