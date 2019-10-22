61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шэрон Стоун Фото: instagram.com/sharonstone

В 2001-м году звезда перенесла инсульт, после чего ее карьера пошла на спад

61-летняя Шэрон Стоун дала откровенное интервью о личной жизни и карьере. Актриса призналась, что двадцать лет назад у нее было самое лучшее время. На фото Стоун предстала в темной водолазке и кружевных трусиках. Она продемонстрировала свои стройные ноги, доказав, что находится в отличной форме.

По словам Шэрон, в тот момент ей было нелегко, но она смогла все переосмыслить и принять себя. «В 40 с чем-то лет у меня было прекрасное время, хотя и без работы, потому что женщинам в этом возрасте тогда не находили ролей в Голливуде. Я была просто мамой с тремя детьми, восстанавливалась после инсульта и судилась за опеку над старшим сыном. Но в испытаниях было нечто прекрасное», – поделилась актриса.