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    Шоу-биз

    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца

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    <p>Шэрон Стоун</p> <p><span>Фото: instagram.com/sharonstone</span></p> - 61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца

    Шэрон Стоун

    Фото: instagram.com/sharonstone

    В 2001-м году звезда перенесла инсульт, после чего ее карьера пошла на спад

    61-летняя Шэрон Стоун дала откровенное интервью о личной жизни и карьере. Актриса призналась, что двадцать лет назад у нее было самое лучшее время. На фото Стоун предстала в темной водолазке и кружевных трусиках. Она продемонстрировала свои стройные ноги, доказав, что находится в отличной форме.

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    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца
    Фото: instagram.com/sharonstone

    По словам Шэрон, в тот момент ей было нелегко, но она смогла все переосмыслить и принять себя. «В 40 с чем-то лет у меня было прекрасное время, хотя и без работы, потому что женщинам в этом возрасте тогда не находили ролей в Голливуде. Я была просто мамой с тремя детьми, восстанавливалась после инсульта и судилась за опеку над старшим сыном. Но в испытаниях было нечто прекрасное», – поделилась актриса.

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