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    Шоу-биз

    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения

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    Джеки Чан&nbsp; - 65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    Джеки Чан 

    Всемирно известный актер празднует юбилей

    7 апреля звезда празднует 65-летие. В честь юбилея Джеки Чан признался в Instagram, что самых важных праздников он «боится».

     «В каждом году есть две даты, которых я больше всего «боюсь». Одна из этих дат - Новый год, другая - мой день рождения. Я хотел бы сказать отдельное сердечное «спасибо» всем моим друзьям и поклонникам за ваши поздравления с днем рождения!» - написал Джеки Чан.

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    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения
    65-летний Джеки Чан признался, что боится дня рождения

    Актер решил не только поблагодарить фанатов за теплые слова, но и устроить сюрприз. На собственном сайте Джеки Чан собирает людей для тура фан-клуба, чтобы летом его поклонники встретились в Китае и провели с актером время. Подписчики поблагодарили Джеки Чана за подобную возможность и еще раз поздравили с юбилеем.

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    Публикация от Jackie Chan (@jackiechan)

    Джеки Чан пережил трудное детство и усердные тренировки, прежде чем стать одним из самых известных героев боевиков. В совершенстве владея кунг-фу и акробатикой, актер едва умел читать и писать. Зрителям он запомнился по фильмам «Доспехи Бога» и «Разборка в Бронксе».

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