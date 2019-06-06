83-летний Ален Делон записал новый романтичный трек



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Ален Делон

Композиция, конечно, о любви

Секс-символ 80-х, знаменитый актер Ален Делон выпустил новый трек, который называется «Я люблю только тебя». Впрочем, песней произведение назвать в полной мере нельзя – скорее, это мелодекламация, но звучащая невероятно романтично. Слова к ней написала Джули Пари. Потому остается только догадываться, есть ли женщина, которой 83-летний актер мог посвятить композицию.

Напомним, недавно в Европе разгорелся скандал связанный с именем легенды кино. Критики призывали не награждать Делона «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля за его высказывания в отношении ЛГБТ-сообщества, а также его призывы к женщинам мириться с «мачизмом». Впрочем, актера отметили наградой.