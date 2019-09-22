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    Шоу-биз

    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным

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    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным

    Влюбленные позировали фотографам

    38-летняя Адриана Лима решила официально подтвердить свой роман с 38-летним турецким бизнесменом Эмином Уяром. Пара появилась на светском вечере в Лондоне.

    Бывшая модель Victoria's Secret пришла под руку с бойфрендом на выставку художника Дэмьена Херста в галере White Cube. Для выхода Адриана выбрала платье-пиджак – популярный фасон среди мировых модниц. Соблюдая негласное правило, модель надела под наряд кружевное белье, которое проглядывалось в глубоком вырезе декольте. Сексуальный look она сопроводила черными капроновыми колготками и лодочками в тон.

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    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным
    Адриана Лима впервые вышла в свет с возлюбленным

    Лима распустила длинные темные волосы и сделала макияж с красной помадой, которая создала превосходный контраст с ее нарядом. В качестве украшений она надела крупные серьги-кольца.

    Влюбленные позировали фотографам, стоя в обнимку. Эмин не стеснялся повышенного внимания и улыбался на камеру.

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    модель
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