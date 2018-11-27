Агент Купер из «Твин Пикса» сыграет Рузвельта



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Начало старта съемок не розглашается

Кайл МакЛоклен примет участие в работе над норвежским сериалом «Пересекая Атлантику». Актеру досталась роль 32-го президента США.

Сюжет фильма расскажет о крон-принцессе Норвегии Марте Шведской. Роль наследницы престола досталась звезде сериала «Мост» Софии Хелин.

Когда в 1940 году немецкие оккупанты захватили страну, принцесса вместе со своими детьми была вынуждена спасаться в своей родной Швеции, однако соотечественники приняли ее холодно, так как ее присутствие ставило теперь под угрозу безопасность ее родины. Некоторые даже предлагали отправить ее трехлетнего наследника обратно в Норвегию, чтобы нацисты сделали его королем. Но этот вариант для Марты был неприемлем.

По приглашению тогдашнего хозяина Белого Дома Франклина Рузвельта принцесса отправилась в США, где ей выделили апартаменты в резиденции президента. Многие историки считают, что именно под влиянием принцессы лидер страны в последствие дал приказ о вступлении Америки во во Вторую мировую войну.

Роль 32-го президента сыграет звезда сериала «Твин Пикс» Кайл МакЛоклен (Kyle MacLachlan). Работа над телепроектом стартует уже совсем скоро, в декабре, сообщает THR.