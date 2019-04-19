  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка

    • Розсилка
    Фото: imdb - Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Фото: imdb

    У Айзека Хэмстеда-Райта плохое зрение: на съемочной площадке актер не надевает очки или линзы, и это помогает ему «смотреть прямо в душу»

    Айзек Хэмпстед-Райт, сыгравший Брана Старка в «Игре престолов», раскрыл секрет его загадочного и тяжелого взгляда. В разговоре с Джимми Киммелом на шоу Jimmy Kimmel Live! актер рассказал, что все дело в том, что он плохо видит, а на съемках ему не разрешают носить очки.

    «У меня хорошо получается такой напряженный взгляд, потому что я практически слеп, когда на площадке, - объяснил Хэмпстед-Райт. - Я там без очков и без контактных линз».

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка
    Фото: imdb

    Айзек также рассказал забавный случай со съемок седьмого сезона. После одной из сцен с Софи Тернер, которая играет его старшую сестру Сансу Старк, актриса сказала ему: «Айзек, ты как-будто бы смотришь мне прямо в душу». На что актер сказал: «Я просто тебя не вижу, вот в чем дело».

    Премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля. Она побила сразу два рекорда. Во‑первых, серию посмотрели 17,4 миллиона человек (это превысило показатели финала предыдущего сезона почти на 500 тысяч человек). А во-вторых, «Игра престолов» побила рекорд в твиттере - в день премьеры появилось 5 миллионов новых твитов с мемами и обсуждением сериала.

     

    Джерело: Esquire

    Игра престолов актриса актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ