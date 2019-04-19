Актер из «Игры престолов» раскрыл секрет загадочного взгляда Брана Старка



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Фото: imdb

У Айзека Хэмстеда-Райта плохое зрение: на съемочной площадке актер не надевает очки или линзы, и это помогает ему «смотреть прямо в душу»

Айзек Хэмпстед-Райт, сыгравший Брана Старка в «Игре престолов», раскрыл секрет его загадочного и тяжелого взгляда. В разговоре с Джимми Киммелом на шоу Jimmy Kimmel Live! актер рассказал, что все дело в том, что он плохо видит, а на съемках ему не разрешают носить очки.

«У меня хорошо получается такой напряженный взгляд, потому что я практически слеп, когда на площадке, - объяснил Хэмпстед-Райт. - Я там без очков и без контактных линз».

Айзек также рассказал забавный случай со съемок седьмого сезона. После одной из сцен с Софи Тернер, которая играет его старшую сестру Сансу Старк, актриса сказала ему: «Айзек, ты как-будто бы смотришь мне прямо в душу». На что актер сказал: «Я просто тебя не вижу, вот в чем дело».

Премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля. Она побила сразу два рекорда. Во‑первых, серию посмотрели 17,4 миллиона человек (это превысило показатели финала предыдущего сезона почти на 500 тысяч человек). А во-вторых, «Игра престолов» побила рекорд в твиттере - в день премьеры появилось 5 миллионов новых твитов с мемами и обсуждением сериала.

Джерело: Esquire