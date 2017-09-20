Актеры из фильма Вуди Аллена отказались от гонораров из-за обвинений режиссера в домогательствах

Деньги перечислят организациям, которые помогают жертвам сексуального насилия

Сразу несколько актеров, сыгравших в новом фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», решили отказаться от полученных гонораров из-за обвинений режиссера в сексуальных домогательствах. О таком решении уже заявили Ребекка Холл, Гриффин Ньюман и Тимоти Шаламе: все средства, полученные за съемку в картине, они намерены перевести в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деньги перечислят организациям, которые помогают жертвам сексуального насилия

Сразу несколько актеров, сыгравших в новом фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», решили отказаться от полученных гонораров из-за обвинений режиссера в сексуальных домогательствах.

О таком решении уже заявили Ребекка Холл, Гриффин Ньюман и Тимоти Шаламе: все средства, полученные за съемку в картине, они намерены перевести в пользу благотворительных организаций, созданных для поддержки жертв насилия, пишет The Guardian.

«Хорошая роль — далеко не единственный критерий для согласия на съемку в том или ином фильме, теперь я это понимаю. В последние месяцы благодаря движению, которое пытается покончить с несправедливостью, неравенством и, самое главное, молчанием, это стало ясно как никогда», — написал Шаламе в своем обращении.

Обвинения в адрес Вуди Аллена выдвигают уже не впервые: его приемная дочь Дилан Фэрроу утверждает, что в 1992 году (когда ей было 8 лет) она стала жертвой сексуального насилия со стороны режиссера. Сам Аллен эту информацию неоднократно отвергал.

Джерело: Bird In Flight