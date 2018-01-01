Хелен Миррен сыграет императрицу Екатерину II в новом сериале HBO

Хелен Миррен не привыкать играть титулованных особ – ранее актриса воплощала образ Елизаветы II в фильме «Королева», а теперь перевоплотится в Екатерину II для нового сериала HBO.

Эту информацию подтвердила сама актриса во время церемонии «Золотой глобус». Сообщается, что съемки будут проходить в пригороде Петербурга, а также во дворцах самого города, поэтому в конце 2018 или начале 2019 стоит ожидать прибытие Хелен в Россию. Когда за дело берется HBO, можно уверенно сказать, что зрителя ждет нечто



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Хелен Миррен не привыкать играть титулованных особ – ранее актриса воплощала образ Елизаветы II в фильме «Королева», а теперь перевоплотится в Екатерину II для нового сериала HBO.

Эту информацию подтвердила сама актриса во время церемонии «Золотой глобус».

Сообщается, что съемки будут проходить в пригороде Петербурга, а также во дворцах самого города, поэтому в конце 2018 или начале 2019 стоит ожидать прибытие Хелен в Россию. Когда за дело берется HBO, можно уверенно сказать, что зрителя ждет нечто поистине масштабное и зрелищное. Как говорит Миррен, в данный момент съемочная команда заканчивает прорабатывать детали сюжета, поэтому съемки начнутся не раньше осени-зимы 2018-2019. Режиссером проекта назначен Филип Мартин, известный по работе над сериалом «Корона».

Для Хелен будет интересно перевоплотиться в российскую императрицу, ведь у актрисы русские корни. Настоящее имя Миррен – Елена Лидия Васильевна Миронова, а ее дед был царским полковником и дипломатом, иммигрировавшим из страны после революции 1917. В 2007 году актриса приезжала в Россию, чтобы получше узнать свое происхождение, и говорит, что с удовольствием погрузится в мир своих предков для работы над новым сериалом, у которого пока нет официального названия.

Джерело: Киноафиша