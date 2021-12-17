Актриса «Квартала-95»: Хотят как не синие трусы, так черный лифон

Песик написала на своей странице в соцсети: «Я вообще-то в жизни скромная женщина»

Актриса студии «Квартал-95» Татьяна Песик, известная также зрителем в образе Таньки из юмористического сериала «Танька и Володька», снялась в клипе «Корпоратив» для звездной команды VIP Тернопіль (еще один участник работы – тот самый Володька – артист Тарас Стадницкий).

Актриса разместила в своем Инстаграм фото со съемок клипа, которое подписала коротко: «Шальная женщина». А потом решила немного добавить текста: «Я вообще-то в жизни скромная женщина, но люди хотят как не синие трусы, так черный лифон».

Татьяна Песик в образе. Фото: www.instagram.com/tanet_vip

Напомним, ранее мы сообщали, что 45-летний актер студии «Квартала 95» и кум Зеленского Александр Пикалов, который совсем недавно рассказал журналистам, что развелся с женой, судя по всему, снова не одинок. Пикалов засветился на фото с блондинкой. Издание сообщает, что автор селфи – подруга Веры Брежневой и основательница арт-галереи в Киеве Нина Горбачева. Позже женщина удалила пост из Instagram. Судя по другим постам на странице Нины, накануне она посетила концерт Квартала-95. Вероятно, после выступления она встретилась с актерами, где и сделала фото с Александром, которое подписала: «Мой приятный человек».