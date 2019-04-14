  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Актрису из «Сумерек» застали за поцелуями с новой девушкой (фото)

    • Розсилка
    Кристен Стюарт - Актрису из «Сумерек» застали за поцелуями с новой девушкой (фото)
    Кристен Стюарт

    Кинозвезда попала в объектив папарацци

    Голливудская актриса Кристен Стюарт замечена на музыкальном фестивале Coachella, который проходит в эти выходные в солнечной Калифорнии. На празднике для меломанов 29-летняя актриса появилась с девушкой, уже знакомой тем, кто следит за жизнью Кристен - стилистом Сарой Динкин.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Актрису из «Сумерек» застали за поцелуями с новой девушкой (фото)
    Актрису из «Сумерек» застали за поцелуями с новой девушкой (фото)
    Актрису из «Сумерек» застали за поцелуями с новой девушкой (фото)
    Актрису из «Сумерек» застали за поцелуями с новой девушкой (фото)
    Актрису из «Сумерек» застали за поцелуями с новой девушкой (фото)
    Актрису из «Сумерек» застали за поцелуями с новой девушкой (фото)
    Актрису из «Сумерек» застали за поцелуями с новой девушкой (фото)
    Фото: dailymail

    Папарацци часто фотографировали их вместе с тех пор, как Стюарт рассталась с моделью Стеллой Максвелл, но подтверждений нового романа не было. Coachella наконец расставила все по местам: Кристен и Сара танцевали и целовались, не обращая внимания на толпы людей.

     

     

     

     

    актриса ЛГБТ новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ