Актрису из «Сумерек» застали за поцелуями с новой девушкой (фото)



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Кристен Стюарт

Кинозвезда попала в объектив папарацци

Голливудская актриса Кристен Стюарт замечена на музыкальном фестивале Coachella, который проходит в эти выходные в солнечной Калифорнии. На празднике для меломанов 29-летняя актриса появилась с девушкой, уже знакомой тем, кто следит за жизнью Кристен - стилистом Сарой Динкин.

Папарацци часто фотографировали их вместе с тех пор, как Стюарт рассталась с моделью Стеллой Максвелл, но подтверждений нового романа не было. Coachella наконец расставила все по местам: Кристен и Сара танцевали и целовались, не обращая внимания на толпы людей.