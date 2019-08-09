Александру Пономареву исполняется 46: история успеха, лучшие клипы и фото исполнителя



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Сегодня празднует День рождения один из самых любимых певцов украинцев

Талантливый певец и первый представитель Украины на «Евровидении» Александр Пономарев родился 9 августа 1973 года в городе Хмельницкий, Украина.

Первым песенным конкурсом Александра стала «Червона Рута». Фестиваль проходил в Донецке, шахтерской столице Украины. Александр занял первое место, и с этого началась череда его побед на конкурсах и фестивалях. В конце 1993 года Пономарев удостоился титула «Лучший поп-исполнитель Украины».

В 1996 году Александр Пономарев выпустил первый сольный альбом «З ранку до ночі». В него вошли хиты певца – «Сірооке кохання», «Вогонь», «З ранку до ночі». Вышли десятки тысяч копий альбома, композиции из него звучали на всех радиостанциях.

Спустя год певец записал новую пластинку – «Перша і остання любов». Большинство композиций Александр написал сам – и музыку, и текст. Всего в альбом вошло десять композиций, среди которых ремикс на хит тех годов – «Зіронька».

В 2000 и 2001 годах Пономарев выпустил два альбома – «Вона» и «Він». В пластинку «Вона» артист включил свою первую англоязычную композицию «Guantanamera» и первую собственную песню «Святая Анна». Во второй же альбом вошли композиции «Він чекає на неї», «Тільки з тобою» и многие другие хиты.

В 2003 году Пономареву досталась роль первого артиста, представляющего Украину на песенном конкурсе «Евровидение». Александр выступил с композицией «Hasta la vista». Страна заняла 14-е место, а победила в том году Сертаб Эренер из Турции.

В 2006 году на прилавках музыкальных магазинов появился альбом Александра «Я люблю тільки тебе». Заглавная одноименная композиция до сих пор часто используется в рекламе, звучит по радио и исполняется на концертах.

Александр Пономарев в тренерском кресле Голоса Фото:kp.ua

Отдельно стоит отметить работу артиста тренером на шоу «Голос Страны». В первом сезоне финалист Александра занял третье место (подопечный Владислав Сытник).

Александр Пономарев и Владислав Сытник Фото: bdzhola.com

А во втором сезоне в финал вышла участница команды Мария Яремчук, девушка заняла последнее место.

Александр Пономарев и Мария Яремчук Фото: apostrophe.ua

Александр Пономарев десять лет жил с дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового – Аленой. У пары в 1998 году родилась дочка Евгения. Однако пара рассталась.

Александр Пономарев с Еленой Мозговой и дочерью Евгенией Фото: ukrop.depo.ua

В 2006 году певец женился на Виктории Мартынюк, спустя год в семье родился сын. Его назвали в честь отца – Александром. Брак распался в 2012 году.

Александр Пономарев и Виктории Мартынюк Фото: star.korupciya.com

В конце 2017 года Александр официально подтвердил свои отношения с известной украинской певицей Марией Яремчук.

Александр Пономарев с известной украинской певицей Марией Яремчук Фото: karavan.ua

Спустя два месяца в интервью тому же украинскому изданию Мария заявила, что никакого романа у них нет и это все лишь сплетни.