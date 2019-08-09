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    Шоу-биз

    Александру Пономареву исполняется 46: история успеха, лучшие клипы и фото исполнителя

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    Александру Пономареву исполняется 46: история успеха, лучшие клипы и фото исполнителя
    irpin.news

    Сегодня празднует День рождения один из самых любимых певцов украинцев

    Талантливый певец и первый представитель Украины на «Евровидении» Александр Пономарев родился 9 августа 1973 года в городе Хмельницкий, Украина. 

    Первым песенным конкурсом Александра стала «Червона Рута». Фестиваль проходил в Донецке, шахтерской столице Украины. Александр занял первое место, и с этого началась череда его побед на конкурсах и фестивалях. В конце 1993 года Пономарев удостоился титула «Лучший поп-исполнитель Украины».

    В 1996 году Александр Пономарев выпустил первый сольный альбом «З ранку до ночі». В него вошли хиты певца – «Сірооке кохання», «Вогонь», «З ранку до ночі». Вышли десятки тысяч копий альбома, композиции из него звучали на всех радиостанциях.

    Спустя год певец записал новую пластинку – «Перша і остання любов». Большинство композиций Александр написал сам – и музыку, и текст. Всего в альбом вошло десять композиций, среди которых ремикс на хит тех годов – «Зіронька».

    В 2000 и 2001 годах Пономарев выпустил два альбома – «Вона» и «Він». В пластинку «Вона» артист включил свою первую англоязычную композицию «Guantanamera» и первую собственную песню «Святая Анна». Во второй же альбом вошли композиции «Він чекає на неї», «Тільки з тобою» и многие другие хиты.

    В 2003 году Пономареву досталась роль первого артиста, представляющего Украину на песенном конкурсе «Евровидение». Александр выступил с композицией «Hasta la vista». Страна заняла 14-е место, а победила в том году Сертаб Эренер из Турции.

    В 2006 году на прилавках музыкальных магазинов появился альбом Александра «Я люблю тільки тебе». Заглавная одноименная композиция до сих пор часто используется в рекламе, звучит по радио и исполняется на концертах.  

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    Александр Пономарев в тренерском кресле Голоса Фото:kp.ua

    Отдельно стоит отметить работу артиста тренером на шоу «Голос Страны». В первом сезоне финалист Александра занял третье место (подопечный Владислав Сытник).

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    Александр Пономарев и Владислав Сытник Фото:bdzhola.com

    А во втором сезоне в финал вышла участница команды Мария Яремчук, девушка заняла последнее место.

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    Александр Пономарев и Мария Яремчук Фото:apostrophe.ua

    Александр Пономарев десять лет жил с дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового – Аленой. У пары в 1998 году родилась дочка Евгения. Однако пара рассталась.

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    Александр Пономарев с Еленой Мозговой и дочерью Евгенией Фото: ukrop.depo.ua

    В 2006 году певец женился на Виктории Мартынюк, спустя год в семье родился сын. Его назвали в честь отца – Александром. Брак распался в 2012 году. 

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    Александр Пономарев и Виктории Мартынюк Фото:star.korupciya.com

    В конце 2017 года Александр официально подтвердил свои отношения с известной украинской певицей Марией Яремчук.

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    Александр Пономарев с известной украинской певицей Марией Яремчук Фото:karavan.ua

    Спустя два месяца в интервью тому же украинскому изданию Мария заявила, что никакого романа у них нет и это все лишь сплетни.


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