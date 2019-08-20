Алина Гросу призналась, во сколько обошлась ее роскошная свадьба в Италии



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Алина Гросу instagram.com/alina_grosu/

Артистка рассекретила роскошный подарок молодой семье от родителей жениха

Проживающая в Росси украинская певица Алина Гросу призналась, во сколько родителям обошлось ее громкая свадьба в Италии, которую отгуляли в конце июня.

Сообщается, что Алина «бджилка» Гросу и ее избранник, бизнесмен Александр Комков, поженились в старинном роскошном поместье Villa Arvedi в пригороде Вероны. Если верить словам певицы, торжественное событие в таком месте обошлось в 100 000 евро.

Также родители жениха Алины подарили молодой семье роскошную пятикомнатную квартиру, две комнаты в которой предназначены для детей.

Кстати говоря, молодожены уже задумываются над потомками.

«Мы вообще хотим трое детей. Ну, как минимум двоих точно хотим. Он хороший отец будет, это сто процентов. Потому что его все дети любят», - объяснила Гросу.