Alyona Alyona выставила фото в белье

Артистка подняла важную социальную проблему

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona на своей странице в Instagram опубликовала фото в нижнем белье и подняла социальную проблему об откровенных фото подростков. По словам артистки подростки пытаются заинтересовать противоположный пол не харизматичностью и поступками, а голыми фотографиями.

Фото alyona.alyona.official

Она так же уточнила, что не имеет ничего против подобных фото, но только когда речь идёт о доверительных отношениях. Алёна предупредила подростков о том, что такие фото могут вызвать огромное количество проблем: шантаж, комплексы, обманы и другие неприятные вещи. Девушка так же упомянула о проблемах в воспитании.



Напомним, что ранее артистка поднимала социальный вопрос, о том как важно оставаться самим собой. По мнению Алены Савраненко, нужно избавляться от убеждений времен СССР и не стесняться себя настоящего.