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    Alyona Alyona выставила фото в белье

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    Alyona Alyona выставила фото в белье
    Фото из открытых источников

    Артистка подняла важную социальную проблему

    Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona на своей странице в Instagram опубликовала фото в нижнем белье и подняла социальную проблему об откровенных фото подростков. По словам артистки подростки пытаются заинтересовать противоположный пол не харизматичностью и поступками, а голыми фотографиями.

    Фото alyona.alyona.official
    Фото alyona.alyona.official

    Она так же уточнила, что не имеет ничего против подобных фото, но только когда речь идёт о доверительных отношениях. Алёна предупредила подростков о том, что такие фото могут вызвать огромное количество проблем: шантаж, комплексы, обманы и другие неприятные вещи. Девушка так же упомянула о проблемах в воспитании.

    Напомним, что ранее артистка поднимала социальный вопрос, о том как важно оставаться самим собой. По мнению Алены Савраненко, нужно избавляться от убеждений времен СССР и не стесняться себя настоящего.

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    Теги: СССР Alyona Alyona Instagram
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    Alyona Alyona выставила фото в белье