Американскому рэперу Tekashi69 грозит пожизненное тюремное заключение



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6ix9ine

Музыкант и его подельники были арестованы по обвинению в торговле наркотиками

16 ноября рэп-исполнитель Tekashi69 был заключен под стражу и в ближайшее время не выйдет на свободу. Как сообщает TMZ, судья повторно отказался выпустить рэпера под залог.

В первый раз адвокат 6ix9ine предлагал сумму в размере 750 тысяч долларов в обмен на домашний арест для своего клиента, детали повторного обращения к судье не разглашаются. Теперь Tekashi может провести в тюрьме долгие месяцы вплоть до суда, назначенного на 4 сентября следующего года.

Напомним, Tekashi69 и двое его бывших подельников, включая экс-менеджера Скотти, были арестованы по обвинению в торговле наркотиками и вооруженных нападениях на врагов своей группировки Nine Trey Bloods. Сейчас рэперу грозит пожизненное тюремное заключение.