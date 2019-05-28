Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских



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Потап и Настя

23 мая звездная пара поженилась

Популярный украинский артист Андрей Данилко раскрыл финансовые подробности свадьбы Потапу и Насте Каменских.

Как известно, 23 мая звездная пара громко отгуляла свадьбу в одном из ресторанов под Киевом. На праздник пришел почти весь украинский шоу-бизнес.

Для издания «СтарХит» Андрей Данилко признался, сколько денег потратили Потап и Настя на свадьбу мечты.

Как рассказывает артист, молодожены потратили на церемонию бракосочетания более 2,8 миллиона гривен, но это без учета расходов на декор и концертную программу.

«Свадьба получилась платежеспособный», - прокомментировал артист.

Также Данилко рассказал, что Настя Каменских давно мечтает о детях. Об этом певица говорила Андрею, во время съемок в гримерке.

«Любая девочка этого хочет. Когда мы в перерывах между съемками болтали, Настя говорила, что ей хочется детей. И это естественное желание. Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, они это смогут сделать», - говорил для издания звезда.