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    Шоу-биз

    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских

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    Потап и Настя - Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Потап и Настя

    23 мая звездная пара поженилась

    Популярный украинский артист Андрей Данилко раскрыл финансовые подробности свадьбы Потапу и Насте Каменских.

    Как известно, 23 мая звездная пара громко отгуляла свадьбу в одном из ресторанов под Киевом. На праздник пришел почти весь украинский шоу-бизнес.

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    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских
    Андрей Данилко признался, во сколько обошлась Потапу свадьба с Каменских

    Для издания «СтарХит» Андрей Данилко признался, сколько денег потратили Потап и Настя на свадьбу мечты.

    Как рассказывает артист, молодожены потратили на церемонию бракосочетания более 2,8 миллиона гривен, но это без учета расходов на декор и концертную программу.

    «Свадьба получилась платежеспособный», - прокомментировал артист.

    Также Данилко рассказал, что Настя Каменских давно мечтает о детях. Об этом певица говорила Андрею, во время съемок в гримерке.

    «Любая девочка этого хочет. Когда мы в перерывах между съемками болтали, Настя говорила, что ей хочется детей. И это естественное желание. Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, они это смогут сделать», - говорил для издания звезда.

    Настя Каменских Андрей Данилко артист певица шоу-бизнес Потап
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