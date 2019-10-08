Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотоколл проходил на крыше отеля De La Ville, откуда открывается великолепный вид на Вечный город

44-летняя Анджелина Джоли прилетела в столицу Италии на премьеру фильма «Малефисента: владычица тьмы», в котором сыграла одну из главных ролей. Вместе с коллегой по киноленте, 61-летней Мишель Пфайффер, звезда позировала фотографам на фоне местных пейзажей.

Актрисы фотографировались в обнимку. Тем самым Джоли и Пфайффер положили конец слухам о том, что во время съемок враждовали друг с другом.