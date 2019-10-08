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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме

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    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме

    Фотоколл проходил на крыше отеля De La Ville, откуда открывается великолепный вид на Вечный город

    44-летняя Анджелина Джоли прилетела в столицу Италии на премьеру фильма «Малефисента: владычица тьмы», в котором сыграла одну из главных ролей. Вместе с коллегой по киноленте, 61-летней Мишель Пфайффер, звезда позировала фотографам на фоне местных пейзажей.

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    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме
    Анджелина Джоли в сексуальном топе с глубоким декольте появилась в Риме

    Актрисы фотографировались в обнимку. Тем самым Джоли и Пфайффер положили конец слухам о том, что во время съемок враждовали друг с другом.

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