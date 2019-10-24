Анджелина Джоли запретила дочери общаться с отцом



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Анджелина Джоли instagram.com/angelinajolieofficial

Как сообщают источники, из-за этого отношения у Шайло с матерью сильно испортились

Как стало известно, голливудская дива уже некоторое время запрещает своей 13-летней дочери Шайло видеться с отцом. Родная дочь Брэда Питта очень близка с актером, поэтому запрет стал для нее травмой. Ходят слухи, что девочка даже решила переехать жить к отцу.

Как сообщают источники, сам Брэд Питт знает о желании дочери. Именно по этой причине Джоли и запретила ей с ним общаться. В настоящий момент актриса находится в туре по странам мира, рекламируя свой новый фильм «Малефисента 2: Владычица тьмы». Шайло вынуждена ездить вместе с ней, и, как пишет издание Gossip Cop со ссылкой на инсайдера, девочка попросила разрешения вернуться домой и остаться у Питта.

Он утверждает, что это вызвало ярость у Джоли, и она немедленно ответила: «Нет!» Тот же инсайдер добавил, что Джоли особенно боится потерять дочь после того, как ее сын Мэддокс уехал учиться в Южную Корею.

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