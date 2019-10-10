Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь



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Анджелина Джоли

Претензии возникли к платью, в котором актриса появилась на Красной дорожке

Каждый выход в свет Анджелины Джоли – это целое событие. На этот раз она подверглась критике из-за выбора платья, в котором появилась на красной дорожке в Риме. Здесь проходила премьера фильма с ее участием «Малефисента: Владычица Тьмы».

Актриса примерила наряд модного дома Versace, но жесткий лиф оказался не по размеру и слегка испортил образ. Платье удачно подчеркнуло тонкую талию актрисы и ее идеальную кожу, а вот лиф все время отходил, создавая впечатление, что у звезды накладная грудь.

Поклонники не упустили момента поупражняться в остроумии и оставили сотни комментариев в соцсетях. Но вряд ли все это смогло расстроить экс-супругу Брэда Питта. На мероприятии ее поддерживали дети Захара и Шайло, Пакс Тьен и близнецы Вивьен и Нокс.

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