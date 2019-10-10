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    Шоу-биз

    Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь

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    Анджелина Джоли - Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь
    Анджелина Джоли

    Претензии возникли к платью, в котором актриса появилась на Красной дорожке

    Каждый выход в свет Анджелины Джоли – это целое событие. На этот раз она подверглась критике из-за выбора платья, в котором появилась на красной дорожке в Риме. Здесь проходила премьера фильма с ее участием «Малефисента: Владычица Тьмы».

    Актриса примерила наряд модного дома Versace, но жесткий лиф оказался не по размеру и слегка испортил образ. Платье удачно подчеркнуло тонкую талию актрисы и ее идеальную кожу, а вот лиф все время отходил, создавая впечатление, что у звезды накладная грудь.

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    Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь
    Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь
    Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь
    Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь
    Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь
    Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь
    Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь
    Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь

    Поклонники не упустили момента поупражняться в остроумии и оставили сотни комментариев в соцсетях. Но вряд ли все это смогло расстроить экс-супругу Брэда Питта. На мероприятии ее поддерживали дети Захара и Шайло, Пакс Тьен и близнецы Вивьен и Нокс.

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    дети актриса
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