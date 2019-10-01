«Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми



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Кэндис Свейнпол instagram.com/angelcandices/

Модель родила своих малышей от гражданского мужа, Германа Николи

30-летняя Кэндис Свейнпол показала трогательный снимок с двумя сыновьями. Для него звезда подиумов примерила откровенный купальник. В кадре Кэндис позирует в алом бикини. На руках она держит сына Ариэля, а старший мальчик прижимается к ее ноге.

Оба мальчика голые. «Какие же это были прекрасные моменты», - подписала фотографию Свейнпол.

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