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    Шоу-биз

    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми

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    <p>Кэндис Свейнпол</p> <p>instagram.com/angelcandices/</p> - «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми

    Кэндис Свейнпол

    instagram.com/angelcandices/

    Модель родила своих малышей от гражданского мужа, Германа Николи

    30-летняя Кэндис Свейнпол показала трогательный снимок с двумя сыновьями. Для него звезда подиумов примерила откровенный купальник. В кадре Кэндис позирует в алом бикини. На руках она держит сына Ариэля, а старший мальчик прижимается к ее ноге.

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    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми
    «Ангел» Victoria's Secret в бикини позировала со своими маленькими детьми

    Оба мальчика голые. «Какие же это были прекрасные моменты», - подписала фотографию Свейнпол.

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