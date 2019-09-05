  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Арестован наркоторговец, у которого рэпер Мак Миллер купил смертельную дозу

    • Розсилка
    Мак Миллер - Арестован наркоторговец, у которого рэпер Мак Миллер купил смертельную дозу
    Мак Миллер

    Барыга может получить до 20 лет тюрьмы, если будет доказано, что именно он стал продавцом летальной дозы

    В Лос-Анджелесе по делу о смерти Mac Miller арестован 28-летний Кэмерон Джеймс Петтит. По данным NBC, он подозревается в продаже артисту целого коктейля из наркотических средств, приняв которые, рэпер погиб от передозировки. Некоторые из «товаров» содержали фентанил, что говорит о низком качестве веществ. Тело музыканта было найдено в его доме 7 сентября 2018 года.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Арестован наркоторговец, у которого рэпер Мак Миллер купил смертельную дозу
    Арестован наркоторговец, у которого рэпер Мак Миллер купил смертельную дозу
    Арестован наркоторговец, у которого рэпер Мак Миллер купил смертельную дозу
    Арестован наркоторговец, у которого рэпер Мак Миллер купил смертельную дозу
    Арестован наркоторговец, у которого рэпер Мак Миллер купил смертельную дозу
    Арестован наркоторговец, у которого рэпер Мак Миллер купил смертельную дозу
    Арестован наркоторговец, у которого рэпер Мак Миллер купил смертельную дозу
    Арестован наркоторговец, у которого рэпер Мак Миллер купил смертельную дозу

    Следователи сообщают, что через несколько часов после смерти Мака Кэмерон написал в личных сообщениях Instagram: «Думаю, будет умно пока что ничего не постить. Скорее всего я умру в тюрьме».

    Отметим, что барыга может получить до 20 лет тюрьмы, если будет доказано, что именно он стал продавцом летальной дозы.

     Читайте также: Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына

     

    знаменитости наркотики новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ