Арестован наркоторговец, у которого рэпер Мак Миллер купил смертельную дозу



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Мак Миллер

Барыга может получить до 20 лет тюрьмы, если будет доказано, что именно он стал продавцом летальной дозы

В Лос-Анджелесе по делу о смерти Mac Miller арестован 28-летний Кэмерон Джеймс Петтит. По данным NBC, он подозревается в продаже артисту целого коктейля из наркотических средств, приняв которые, рэпер погиб от передозировки. Некоторые из «товаров» содержали фентанил, что говорит о низком качестве веществ. Тело музыканта было найдено в его доме 7 сентября 2018 года.

Следователи сообщают, что через несколько часов после смерти Мака Кэмерон написал в личных сообщениях Instagram: «Думаю, будет умно пока что ничего не постить. Скорее всего я умру в тюрьме».

Отметим, что барыга может получить до 20 лет тюрьмы, если будет доказано, что именно он стал продавцом летальной дозы.