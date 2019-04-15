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    Шоу-биз

    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта

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    Ариана Гранде 

    Фанаты обеспокоены здоровьем своей любимой певицы

    Два года назад на концерте Арианы Гранде прогремел взрыв - в результате теракта погибло более 20 человек и больше сотни получили ранения. Певица осталась жива, но трагедия пошатнула ее здоровье. После случившегося она рассказывала журналистам о том, что получила посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). На этой неделе 25-летняя звезда шоу-бизнеса вновь заговорила о проблемах со здоровьем, показав в Instagram снимок головного мозга.

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    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта
    Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта

    На фотографии, появившейся в соцсети, заметны белые пятна, показывающие, какие зоны затронуты ПТСР. Ариана отметила в комментарии к кадру, что все это не шутка. Многие поклонники захотели поддержать ее. Испугавшись за здоровье Гранде, они посоветовали ей сделать перерыв в работе.

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    Через год после теракта Гранде рассталась с рэпером Маком Миллером, за четыре месяца до его смерти. В том же 2018 году она обручилась с Питом Дэвидсоном, но через несколько месяцев стало известно о том, что она и Пит расстались.

     

    знаменитости певица здоровье шоу-бизнес взрыв
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