Ариана Гранде показала снимок мозга: певица все еще борется с психологическими проблемами после теракта



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Ариана Гранде

Фанаты обеспокоены здоровьем своей любимой певицы

Два года назад на концерте Арианы Гранде прогремел взрыв - в результате теракта погибло более 20 человек и больше сотни получили ранения. Певица осталась жива, но трагедия пошатнула ее здоровье. После случившегося она рассказывала журналистам о том, что получила посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). На этой неделе 25-летняя звезда шоу-бизнеса вновь заговорила о проблемах со здоровьем, показав в Instagram снимок головного мозга.

На фотографии, появившейся в соцсети, заметны белые пятна, показывающие, какие зоны затронуты ПТСР. Ариана отметила в комментарии к кадру, что все это не шутка. Многие поклонники захотели поддержать ее. Испугавшись за здоровье Гранде, они посоветовали ей сделать перерыв в работе.

Через год после теракта Гранде рассталась с рэпером Маком Миллером, за четыре месяца до его смерти. В том же 2018 году она обручилась с Питом Дэвидсоном, но через несколько месяцев стало известно о том, что она и Пит расстались.