Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арианда Гранде instagram.com/arianagrande

25-летняя певица Ариана Гранде набрала рекордное количество подписчиков

Ариана Гранде получила звание «Самой популярной женщины в Instagram». Этот титул она отняла у Селены Гомес, обогнав ее на 100 с лишним тысяч подписчиков. Сейчас у Гранде насчитывается около 146,312,013 фолловеров.

К слову, такую ситуацию можно объяснить тем, что экс-возлюбленная Джастина Бибера на время брала перерыв от соцсетей, а вот Ариана регулярно радует поклонников новыми постами и Stories.





Впрочем самой популярной звездой в социальной сети остается Криштиану Роналду с 155 миллионами подписчиков.