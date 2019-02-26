Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram
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Арианда Гранде
instagram.com/arianagrande
25-летняя певица Ариана Гранде набрала рекордное количество подписчиков
Ариана Гранде получила звание «Самой популярной женщины в Instagram». Этот титул она отняла у Селены Гомес, обогнав ее на 100 с лишним тысяч подписчиков. Сейчас у Гранде насчитывается около 146,312,013 фолловеров.
К слову, такую ситуацию можно объяснить тем, что экс-возлюбленная Джастина Бибера на время брала перерыв от соцсетей, а вот Ариана регулярно радует поклонников новыми постами и Stories.
Впрочем самой популярной звездой в социальной сети остается Криштиану Роналду с 155 миллионами подписчиков.