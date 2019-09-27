Армяне раскритиковали Ким Кардашьян из-за корректирующего белья



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Теледива выпустила линию корректирующего белья, производство которого базируется в Турции

38-летняя Ким Кардашьян гордится, что является наполовину армянкой, и упоминает об этом при каждом удобном случае. Теперь же это вышло ей боком.

Теледива выпустила линию корректирующего белья, производство которого базируется в Турции. Этот факт вызвал негодование у Армянского национального комитета Америки из-за геноцида нации в Османской империи в годы Первой мировой войны. Организация публично попросила Ким перенести производство из Турции в Армению. Кардашьян поспешила оправдаться, заявив, что такое решение было выгодно для бизнеса.

«Когда я впервые начала мечтать о своей компании корректирующего белья, то знала, что хочу сделать ее идеальной во всем: начиная от лучших материалов и стадии проектирования до создания, тестирования, совершенствования и подгонки. После консультации с экспертами и глобальных поисков, этим требованиям наиболее из всех стран отвечала Турция», – заявила супруга Канье Уэста.